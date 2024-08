Homem mata a mulher na frente de filha de 4 anos e posta no WhatsApp

Um homem matou a esposa na frente da filha de 4 anos e postou na internet um vídeo da vítima, já sem vida, e um áudio em que tenta se justificar. Nele, é possível ouvir a filha chorando. O assassino tentou se matar, mas sobreviveu e está internado sob escolta policial. O crime ocorreu em Patos de Minas.

A vítima tinha 23 anos e o motivo do feminicídio cometido nesse domingo (25/8) seria ciúmes. O homem desconfiou de uma traição da vítima.

No vídeo publicado no status de um aplicativo de mensagens do atirador, é possível ver o corpo da mulher no chão. O homem identificado como Mauro Vinícius Expedito Silva, de 25 anos, diz "aí, talarico" e dá mais um tiro na vítima já morta.

Já no áudio publicado, entre outras coisas, ele diz "minha filha nunca vai me perdoar, entendeu?". "Esse pilantra (o suposto amante) mandando sanduíche para minha mulher. Minha mulher, não, nunca foi, né?". Ao fundo, enquanto o atirador fala, é possível ouvir a filha do casal chorando e chamando pela mãe. O homem ainda postou uma foto do corpo da mulher com a legenda: "Fui traído".

A Polícia Militar recebeu a informação do homicídio e foi até casa no bairro Jardim Vitória. Os militares ouviram uma criança chorando, mas como ninguém atendeu ao chamado dos policiais, a casa foi invadida e o corpo da vítima, encontrado no chão da cozinha.

O assassino estava sentado no chão, com uma pistola .380 em uma das mãos. Ele não atendeu a ordem para que soltasse a arma e deitasse no chão. Segundo os militares, o homem parecia estar desnorteado.

Assim que foi desarmado pelos policiais, ele contou que atirou na mulher por ciúmes e que tinha disparado contra si. Ele tinha marcas de tiros no rosto e no abdômen. O atirador foi levado ao Hospital Regional de Patos de Minas. A criança está sob os cuidados do Conselho Tutelar.