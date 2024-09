Inmet: Centro-Oeste e Sudeste estão em alerta máximo para baixa umidade

De acordo com a MetSul, haverá uma "onda de calor excepcional" no país em setembro, com termômetros marcando até 45ºC - (crédito: Ed Alves/ CB Press)

Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo estão com partes do território em alerta vermelho para baixa umidade. As unidades da Federação devem registrar percentual abaixo de 12% nesta segunda-feira (2/9). A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Centro-Oeste, Goiás e DF são os mais atingidos, já que o alerta cobre toda a capital do país e a área central e sul goiana. Parte do sul do Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul também registram baixa umidade.

No Sudeste, em São Paulo, as regiões afetadas são São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Campinas. As três cidades registraram incêndios no último mês, devido a uma combinação de baixa umidade, calor e ação humana. Já em Minas Gerais, o alerta vale para a região de Uberlândia, Uberaba e Poços de Caldas.

Apesar de não estar com foco de incêndio ativo, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística paulista chegou a fechar, no domingo (1º/9), cerca de 80 unidades de conservação na região metropolitana e interior do estado. A decisão foi uma resposta ao crescente risco de incêndios florestais, que coloca em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação.

Onda de calor

O mês de setembro inicia com previsão de altíssimas temperaturas para a primeira quinzena. De acordo com a MetSul Meteorologia, haverá uma "onda de calor excepcional" no país, com termômetros marcando até 45ºC.

"A massa de ar quente nesta primeira semana de setembro afetará com força e marcas perto ou acima de 40ºC, por exemplo, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão, dentre outros estados. A abrangência do calor excessivo será maior na segunda semana de setembro, quando mais estados devem ter máximas perto e acima de 40ºC. O pior do calor deve ocorrer entre o Norte do Brasil, o Centro-Oeste e partes do Sudeste, com marcas acima dos 40ºC em muitas cidades", diz a previsão.



Risco à saúde

A baixa umidade pode ser um risco à saúde da população. Por isso, alguns cuidados precisam ser redobrados. Veja abaixo as sugestões do Inmet:

Beba bastante líquido;

Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

Evite bebidas diuréticas (café e álcool).