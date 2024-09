DF está em alerta vermelho por grande perigo de baixa umidade

31/08/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. 130 dias sem chuva no DF. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que indica grande perigo, em relação à baixa umidade do ar, em uma área que abrange o Distrito Federal. O instituto indica que a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 12% entre 13h e 17h. O alerta indica riscos de incêndios florestais e para a saúde, como doenças pulmonares e dor de cabeça.



Além do alerta vermelho, o laranja também está valendo para o DF, indicando que a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%, em um período mais longo do dia, que vai das 13h às 19h.



De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, a massa de ar seco e quente vai se intensificar até o sábado (7/9), que destaca que o DF está há mais de quatro meses sem chuva.



“Isso se dá, principalmente, em função do bloqueio atmosférico, que é um centro de alta pressão, que fica em altos níveis, que favorece a presença dessa massa de ar quente”, explica Andrea.