Menina de 13 anos é morta com tiro na cabeça e polícia busca suspeito

A Polícia Civil de Alagoas investiga a morte de uma adolescente de 13 anos, que foi assassinada na última segunda-feira (26/8) com um tiro na cabeça em Maceió. A menina, identificada como Ana Beatriz, chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu. O homem suspeito de atirar na adolescente é procurado pela polícia e não teve o nome e idade revelados.

Segundo o g1, os pais da vítima afirmaram à Polícia Civil que ela tinha saído com a irmã de 10 anos e duas amigas para assistir um jogo de futebol no dia do crime. Na volta para casa, a menina foi seguida e morta por um homem que tentava manter um relacionamento com ela.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil de Alagoas para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retono. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.