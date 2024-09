Aeroporto de Porto Alegre volta a funcionar em outubro

A retomada de voos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), está prevista para 21 de outubro, de acordo com o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo Filho. No dia 23 de agosto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou uma medida para a reconstrução do aeroporto por decorrência dos impactos provocados pelas enchentes de maio no estado.

Enquanto ocorre o trabalho de recuperação do aeroporto, dentro do aeródromo ocorre a construção de uma usina de asfalto. Para a formação da pista de pouso e decolagem, estão sendo utilizados diferentes tipos de asfalto, por conta da estrutura geotécnica do local.

Encarregado pela anuência e a forma de reajuste optada pela Anac, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) também é responsável pelas providências relacionadas aos créditos extraordinários, definidos através de medida provisória. A MPor acredita que a medida cautelar é fundamental para o processo das operações aeroportuárias.

É previsto o valor de R$ 426 milhões para o atendimento parcial de pedido apresentado pela Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto Salgado Filho, com a finalidade de financiar a reconstrução do maior aeroporto do Rio Grande do Sul. Em uma nota divulgada pela Fraport, é previsto o término da Fase 2 das obras para outubro e a abertura completa do aeroporto em dezembro — inclusive a retomada de voos internacionais prevista para o dia 16 de dezembro. A empresa ainda afirma que não houve qualquer entrave provocado pelo governo, em relação às obras de recuperação do aeroporto.