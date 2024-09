Inmet alerta para umidade abaixo de 12% em oito estados e o DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para umidade baixa em Goiás, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal na tarde desta quinta-feira (5/9). O país vem enfrentando uma semana de muita seca, principalmente, na região Centro-Oeste e Sudeste.

As regiões afetadas pela previsão são o centro e norte goiano, triângulo mineiro e área metropolitana, nordeste do Mato Grosso, sudoeste do Piauí, sul maranhense e baiano, leste do Mato Grosso do Sul, Araraquara, Jequitinhonha, Campinas e todo o Distrito Federal.

O aviso de "grande risco" vai até às 17h, mas se estende até às 19h em "perigo potencial". O alerta amarelo prevê umidade entre 20% e 30% nas mesmas regiões, se estendendo também para o Norte (Pará, Amazonas e Roraima) e mais estados do Nordeste (Ceará e Pernambuco).

Nesta semana, o país já registrou recorde de seca em vários locais, como Brasília (DF), onde bateu 7%, menor número histórico pra capital federal.

A baixa umidade pode ser um risco à saúde da população. Por isso, alguns cuidados precisam ser redobrados. Veja abaixo as sugestões do Inmet:

Beba bastante líquido;

Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

Evite bebidas diuréticas (café e álcool).