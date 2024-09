Influenciador e rifeiro são presos em operação contra jogos de azar

A ação da Polícia Civil da Bahia conta com a colaboração das polícias de Goiás, Ceará e Espírito Santo - (crédito: Divulgação/Polícia Civil da Bahia)

A Polícia Civil da Bahia prendeu o influenciador Ramhon Dias e o rifeiro José Roberto, conhecido como Nanam premiações, nesta quinta (5/9), em operação contra lavagem de dinheiro e jogos de azar. Os alvos são conhecidos por divulgar rifas e premiações. Juntos, os investigados somam mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Os nomes deles foram confirmados pelo g1.

Segundo a corporação, a organização criminosa investigada tem atuação em Salvador, no interior da Bahia, nos estados de Goiás, Espírito Santo e Ceará.

A operação, intitulada como Falsas promessas, é realizada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol).

A ação também conta com a colaboração das polícias civis de Goiás, Ceará e Espírito Santo.



O Correio tenta contato com a Polícia Civil da Bahia e com os suspeitos, mas ainda não obteve retorno.