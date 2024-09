Nego Di é denunciado por estelionato e lavagem de dinheiro

Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, além da contravenção penal de promoção de loteria na modalidade de rifas digitais.

A denúncia foi feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, por meio da Promotoria Especializada Criminal de Porto Alegre e do 1º Núcleo Regional do GAECO – Capital. Além do influenciador, a mulher, Gabriela Sousa, também foi denunciada. Eles foram alvos de uma operação em 12 de julho deste ano em Santa Catarina.

Nego Di é acusado de promover nas redes sociais, de forma continuada e sem autorização legal, loterias em forma de rifas digitais, entre novembro de 2022 e maio de 2024. Com isso, ele distribuía prêmios em dinheiro e em bens, cuja contemplação dependia de sorteios. Segundo a apuração do MP, o influenciador obteve cerca de R$ 2,5 milhões com as rifas ilícitas, referentes a mais de 300 mil transferências bancárias.

Ele também foi denunciado pela prática de estelionato, por ter promovido uma rifa eletrônica de uma Porsche Macan e R$ 150 mil em dinheiro, publicando vídeos na rede social e utilizando outros subterfúgios para induzir as vítimas ao erro. Antes de concluir a ação, Nego Di transferiu o carro para outra pessoa, adquiriu o número sorteado e ainda publicou um vídeo anunciando um vencedor fictício para a rifa.

Por fim, Nego Di também postou um comprovante de transferência de um pix, no valor de R$ 1 milhão, referente a uma suposta doação para uma campanha solidária para ajudar as vítimas da enchente que afetou o Rio Grande do Sul. Na realidade, a operação bancária foi apenas de R$ 100.

Quem é Nego Di

Nascido em Porto Alegre, Nego Di, de 30 anos, é um humorista, influenciador, apresentador e empresário brasileiro. Ele ficou nacionalmente conhecido após a polêmica passagem pelo Big Brother Brasil em 2021, quando foi eliminado do programa com 98,76% dos votos.

Após a denúncia ser divulgada, o perfil de Nego Di no Instagram foi desativado. Por meio de nota, as advogadas Tatiana Borsa e Camila Kersch informaram que a defesa "provará a inocência dos representados munida de provas que comprovam a licitude de seus bens". Confira abaixo, na íntegra:

"A defesa de Nego Di, Dilson Alves da Silva Neto e sua companheira, afirma que provará a inocência dos representados munida de provas que comprovam a licitude de seus bens, a realização de parte da doação por troca de cachê de publicidade e movimentação financeira lícita. Seus bens apreendidos foram adquiridos de forma lícita, comprovando que sua renda é compatível com seu patrimônio. Ainda, em que pese o requerimento por parte do Ministério Público de alienação antecipada dos bens, tal decisão foi suspensa a pedido da Defesa.



Tatiana Borsa e Camila Kersch

Advogadas"