Carreta tomba, esmaga carro e mata motorista em Manaus; veja vídeo

Uma carreta carregada com um contêiner tombou e esmagou um carro na Zona Sul de Manaus na terça-feira (5/9). O motorista do carro morreu no acidente, enquanto o condutor da carreta fugiu do local sem prestar socorro. As informações foram confirmadas ao Correio pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM).

Registros de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro foi esmagado. O incidente aconteceu no início da tarde, próximo ao Porto Chibatão, enquanto os dois veículos estavam na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h40 para atender a ocorrência. O contêiner foi removido com auxílio de um guincho.

Foi realizado, em seguida, o processo de desencarceramento da vítima, esmagada dentro do carro de passeio que conduzia.

"Também estiveram na ocorrência policiais militares, agentes do Departamento de Perícia Técnica Científica (DPTC), Instituto de Mobilidade Urbana e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)", afirmou o CBAM.