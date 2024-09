Marido de deputada federal é preso com R$ 500 mil escondido na cueca

O marido da deputada federal Helena da Asatur (MDB), o empresário Renildo Lima, foi preso na segunda-feira (9/9), portando R$ 500 mil, uma parte escondida na cueca, após denúncias de compra de votos. A ação foi realizada pela Polícia Federal em Boa Vista.

Uma foto do empresário no momento da prisão mostrou que ele estava com a uma parte do dinheiro escondido na cueca. A imagem foi divulgada pelo portal Política Macuxi.

Nas redes sociais, a esposa do empresário, a deputada federal Helena da Asatur (MDB), fez um pronunciamento sobre o caso. "Acreditar que movimentar o próprio dinheiro é sinônimo de compra de votos é pura ignorância. Agora, devemos fechar as empresas em período eleitoral? Só o que faltava", afirmou.

Entenda o caso

Ao todo, seis pessoas foram presas em flagrante após uma denúncia de compra de voto. Dois eram policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

De acordo com o g1, os militares estavam de folga e faziam a segurança particular os envolvidos e do dinheiro, e a corregedoria da Polícia Militar de Roraima acompanha as apurações.

Os envolvidos foram autuados pelos crimes de compra de votos e associação criminosa.

O Correio tenta contato com a Polícia Federal para mais detalhes da ação. O espaço segue aberto.