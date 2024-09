Dino manda estados do Pantanal e Amazônia explicarem combate às queimadas

A determinação vale para o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - (crédito: Corpo de Bombeiros do Mato Grosso/Divulgação)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que os estados que estão na área da Amazônia e do Pantanal prestem informações a corte sobre os procedimentos de combate às queimadas. De acordo com a decisão, as explicações devem ocorrer em uma audiência pública marcada para o dia 19 deste mês.

A determinação vale para o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na semana passada, Dino deu prazo de 15 dias para que o Ministério da Defesa, do Meio Ambiente e da Justiça informem quais ações estão sendo feitas para conter a destruição destes biomas.

O ministro também determinou que seja mobilizado todo o contingente necessário para atuar contra às queimadas. Em relação aos estados, deve ser informado quais ações estão sendo feitas e como os governos dos entes federativos monitoram o avanço do fogo sobre a vegetação.

"Os estados fizeram mobilização e articulação com os municípios para implementação das ações de combate aos incêndios? Em caso positivo, discriminar as ações implementadas com os municípios por cada um dos Estados e qual órgão estadual centraliza a governança da articulação? Em caso negativo, informar as razões pelas quais o Estado optou por não mobilizar os municípios?", destaca um trecho da decisão.