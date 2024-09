Davi, o guerreiro: menino canta e inspira após perder o braço em acidente

O menino Davi Geovane Guimarães, de 8 anos, que teve o braço arrancado e depois reimplantado após um acidente com um ônibus da linha 476, na descida do viaduto de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, há duas semanas, gravou um vídeo cantando no leito do hospital.

Após o acidente, Davi precisou ficar seis dias sedado após a cirurgia de reimplante. O procedimento só foi realizado por conta da ajuda de Diego Mendes, um motoboy de 30 anos. Diego não só transportou a criança e a mãe dela para o Hospital Quinta D'or, como também retornou ao local do acidente para recuperar o braço do menino.

“Eu tô muito satisfeito. Os médicos falaram que se demorasse mais um pouquinho, não ia conseguir botar o braço do moleque de volta, mano. Eu tô felizão. Encontrei com a mãe dele, já me agradeceu mil vezes. Deu tudo certo. O braço dele tá no lugar”, contou Diego no dia do acidente, que deixou 26 pessoas ficaram feridas.



Davi ainda não tem previsão de alta. Ele está sendo acompanhado pela equipe médica.