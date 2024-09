RS emitiu 57 alertas sobre situação das chuvas em menos de uma semana

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, desde o último sábado (21/9), 57 alertas sobre as possibilidades de fortes chuvas e tempestades em diversas regiões do estado. Segundo a Defesa Civil, até o momento, foram contabilizadas 111 pessoas desabrigadas e 149 desalojadas e um total de 29.452 afetados. As fortes chuvas já atingiram 48 municípios, que relataram algum dado pelas tempestades.

O município de Camaquã, no centro-sul do estado, apresenta o maior número de desalojados, com 60 pessoas, seguido do município de Cerrito, a 300km de Porto Alegre, com 40 pessoas desabrigadas.

A frente fria, presente no sul do estado nas últimas semanas, agora voltou a se deslocar para a parte central, desde a Região Metropolitana de Porto Alegre, passando pelo centro e indo até o oeste e noroeste do estado.

Devido às movimentações, as áreas do sul terão diminuição do volume de chuvas, apenas com precipitações moderadas. No entanto, no norte, a previsão é de rajadas de ventos e quedas de granizo.

Nesta sexta-feira (27), a frente fria segue para Santa Catarina, mas ainda com a possibilidade de chuvas no norte e leste do Rio Grande do Sul.

