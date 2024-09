Em encontro com Leite, Lula garante R$ 6,5 bi para reconstrução do RS

Após reunião com Lula, governador gaúcho disse que o fundo visa "separar recurso e blindá-lo" para ser usado na reconstrução do estado - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), no Palácio do Planalto nesta terça-feira (17/9). Na ocasião, eles assinaram um acordo de cooperação para a reconstrução do estado, atingido por enchentes neste ano. O petista garantiu um fundo de R$ 6,5 milhões em recursos.

"O governo federal já anunciou que vai disponibilizar pelo menos R$ 6,5 bilhões para um fundo que será construído, ainda não foi, mas tem esse compromisso de construir um fundo que vai ter os recursos para financiar as obras de contenção de cheias, especialmente, da região metropolitana, como Porto Alegre, Alvorada e Eldorado do Sul", afirmou Leite, após reunião com o chefe do Executivo.

Leia também: Projeto que prorroga a desoneração da folha vai à sanção presidencial

Para o governador gaúcho, o fundo visa "separar recurso e blindá-lo" para ser usado na reconstrução do estado. Isso faz com que o recurso não seja limitado pelo arcabouço fiscal nos próximos anos, já que as obras de contenção de cheias podem levar até cinco anos.

"Entendo que é uma medida adequada, pertinente e que deve proteger os recursos para que eles possam cumprir as suas funções sem serem distribuídos para outras áreas públicas", comentou Eduardo Leite sobre a possibilidade dos recursos federais serem direcionados ao combate às queimadas.

Leia também: Desoneração com dinheiro esquecido gera polêmica e dúvidas

A reunião também rendeu um acordo de cooperação para a reconstrução do estado e a criação de um conselho com membros dos governos federal e estadual para fiscalizar as obras públicas para evitar novas enchentes.

"Assinei com o presidente um acordo de cooperação interfederativo, União e Estado, para que a gente tenha esse compromisso firmado de trabalho conjunto, compartilhamento de informações, de dados, com vistas ao processo de reconstrução do estado. Isso também dá suporte a uma portaria que foi assinada pelo ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, criando um conselho de gestão dos projetos de contenção contra as cheias", disse ainda o governador do RS.