Dentista de 34 anos é morta pelo irmão em disputa por herança

A dentista Isabel Cristina Fernandes Martins, 34 anos, foi assassinada nesta quinta-feira (26/9). O irmão é o principal suspeito. O crime ocorreu em Gravatal, no Sul de Santa Catarina.

Leia também: O que se sabe sobre a morte da jornalista brasileira Nathalia Urban na Escócia

O motivo teria sido uma briga, que aconteceu na frente da mãe, seria a disputa por uma herança. De acordo com informações do portal g1, obtidas com a Polícia Civil de Santa Catarina, o irmão da dentista utilizou uma faca para cometer o assassinato. O suspeito fugiu para um matagal. As buscas já foram iniciadas. Até a última atualização desta matéria, ele encontrava-se foragido.

Isabel foi encontrada dentro da casa da mãe com ferimentos de faca. Ela morava em Tubarão, na mesma região, e estava de visita. A vítima já estava morta quando os bombeiros chegaram para prestar socorro.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Brasil Frei Gilson arrebata multidão de espectadores no Youtube

Frei Gilson arrebata multidão de espectadores no Youtube Brasil 'Devolvam nossa água': os pescadores da Amazônia que ficaram sem saída para rio pelo 2º ano seguido

'Devolvam nossa água': os pescadores da Amazônia que ficaram sem saída para rio pelo 2º ano seguido Brasil O que se sabe sobre a morte da jornalista brasileira Nathalia Urban na Escócia

O que se sabe sobre a morte da jornalista brasileira Nathalia Urban na Escócia Brasil Vídeo: FAB intercepta aeronave que invadiu o espaço aéreo brasileiro

Vídeo: FAB intercepta aeronave que invadiu o espaço aéreo brasileiro Brasil Trecho da praia de Ponta Negra, em Natal, é interditado por risco de colapso

Trecho da praia de Ponta Negra, em Natal, é interditado por risco de colapso Brasil Conheça a técnica que usa cadáveres em cursos de harmonização facial