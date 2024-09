Noiva realiza sonho e vai ao próprio casamento dirigindo caminhão

Noivos chegam dirigindo caminhão no próprio casamento, no Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução Instagram @marinaharth)

Um casal surpreendeu os convidados ao chegarem ao próprio casamento dirigindo os caminhões que usam no trabalho. A noiva, Marina Harth, chegou dirigindo um caminhão do tipo betoneira, utilizado para transporte de concreto e o noivo, Yuri Harth, em um Volvo 460 Globetrotter, sem caçamba. O casamento foi realizado no último sábado, na cidade de Bom Retiro no Rio Grande do Sul.









Marina e Yuri são caminhoneiros e levaram os veículos para a igreja. Nas redes sociais o vídeo de Marina chegando à cerimônia acumula milhares de visualizações.

A noiva contou que realizou um sonho por chegar ao seu casamento dirigindo seu próprio caminhão. "A parte mais difícil foi manobrar e subir a lomba da igreja, mas quando me vi ali naquele momento realizando o sonho, a maquiagem não aguentou e chorei de emoção. Logo depois, o Taylor também chegou com o caminhão dele e foi muito especial", contou a noiva ao G1 RS.

O pai de Marina também trabalhou como caminhoneiro e inspirou a jovem a seguir a profissão. Nas redes sociais, ela compartilha a rotina como caminhoneira e fala sobre os desafios da profissão.