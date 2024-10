Empresária morta após 6 cirurgias queria fazer apenas 2 procedimentos

Viviane Lira Monte, empresária de 24 anos que morreu após fazer seis cirurgias plásticas ao mesmo tempo, tinha a intenção inicial de fazer apenas dois procedimentos. Ao Correio, o marido da jovem, Renan Alcantara, explicou que a mudança na decisão ocorreu após uma consulta com o médico responsável pelas operações.

Renan contou que o médico não informou os riscos de fazer seis cirurgias simultâneas e passou segurança à Viviane sobre os procedimentos. A jovem pretendia operar apenas os seios e fazer lipoaspiração, mas acabou passando por procedimentos na barriga, nos seios, nas costas, nos braços e nos glúteos.

"Na consulta com ele (o médico), quando chegou em casa, falou que iria fazer tudo. Ela (Viviane) até pensou em fazer (as seis cirurgias), mas decidiu fazer só duas. Mas, após conversar com ele, onde ele passou segurança, ela escolheu fazer as seis. Ela jamais faria uma coisa sabendo que tinha risco de morrer. Só fez porque ele passou segurança para ela", disse Renan.

Antes dos procedimentos, a empresária fez todos os exames solicitados. Segundo o marido da jovem, o médico alegou que a cirurgia seria "tranquila". "Eu nem queria que ela fizesse (as cirurgias), ainda mais se eu soubesse que seria perigoso. Não sabíamos que poderia acontecer o que aconteceu, que foi uma tragédia na vida da gente".

Até o momento, a reportagem não identificou o médico responsável pelas cirurgias. De acordo com o marido da vítima, o profissional entrou em contato com a família após a morte de Viviane, mas Renan decidiu não atendê-lo. "Ele me ligou, talvez para desejar os pêsames, não sei. Obviamente eu não ia atender, pois não queria os pêsames dele, pois ele abandonou a minha esposa", relatou.

Entenda o caso

A jovem morreu na última quinta-feira (26/9), após ter complicações e ficar internada. Um amigo da vítima disse que ela ficou internada por 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) antes de morrer. "Ela tinha esse interesse de fazer cirurgia plástica e andou procurando alguns médicos. Esse médico que ela encontrou fazia coisas que os outros médicos disseram que não seria possível fazer tudo junto. Ela fez muitos procedimentos ao mesmo tempo. Ela pesquisou alguns outros médicos, mas eles se recusaram a fazer tantos procedimentos", disse Ayrton Alcântara.

Segundo ele, Viviane teria passado pelas seguintes cirurgias: mamoplastia redutora (redução de mama), lipoaspiração no abdômen, lipoaspiração nos braços, lipoaspiração nas costas, lipoaspiração no pescoço e lipoenxertia glútea.

A cirurgia da jovem foi feita em 31 de agosto e ela foi liberada no dia seguinte, em 1º de setembro. No dia 2, Viviane começou a passar mal e o médico sugeriu que ela fosse levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Posteriormente, ela começou a ter outros sintomas, como desmaio e falta de ar. Na UPA, o quadro piorou e ela foi levada para a UTI, onde teve uma parada cardíaca e foi reanimada. Dias depois, a família foi chamada, pois Viviane estava em estado grave.

Durante a internação, a jovem precisou tomar bolsas de sangue e teve infecção por bactéria e fungos. A cirurgia nos seios chegou a abrir e teve secreção nos braços. Na quinta-feira (26) ela morreu, um dia antes do aniversário, quando completaria 25 anos.