FAB: avião que fará resgate de brasileiros no Líbano deixa Brasil nesta quarta

A Operação "Raízes do Cedro" usará uma aeronave KC-30 para repatriação de brasileiros no Líbano - (crédito: SO Johnson/Força Aérea Brasileira)

A Força Aérea Brasileira (FAB), em ação do governo federal, anunciou nesta terça-feira (1º/10) que uma aeronave sairá rumo a Beirute, no Líbano, amanhã para repatriar 220 brasileiros. As informações foram divulgadas após a escalada do conflito no Oriente Médio, com o lançamento pelo Irã de mísseis rumo a Israel.

Mais cedo, o Correio confirmou que o Ministério das Relações Exteriores havia decidido manter a operação, mesmo com a invasão da região por terra que foi iniciada por Israel na segunda-feira (30/9). A avaliação de momento, de acordo com fontes consultadas pela reportagem junto ao Ministério da Defesa e ao Itamaraty é de que ainda existem condições de segurança para os voos.

A Operação “Raízes do Cedro” usará uma aeronave KC-30. O avião tem previsão de decolagem da Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro (RJ), com destino ao aeroporto de Beirute, com escalas previstas na cidade de Lisboa, em Portugal.

A tripulação será composta, além dos tripulantes operacionais da aeronave, por militares da área de saúde (médico, enfermeiro, psicólogo), que estarão prontos para prestar o apoio necessário durante a missão.

Segundo a FAB, ainda não está decidido quando haverá o retorno da aeronave ao Brasil, que está estará condicionado a coordenações e protocolos adicionais.