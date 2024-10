Cid Moreira lucrou mais de R$60 milhões com gravação da Biblía

Cid Moreira comentou sobre gravações da Bíblia em entrevista no podcast PodPeople - (crédito: Reprodução/Youtube/@PodPeople - Ana Beatriz Barbosa)

Em entrevista à psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva no podcast PodPeople, Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3/10), falou sobre o sucesso dos CDs da Bíblia narrada por ele. Segundo Cid, o convite para narrar a Bíblia só surgiu devido ao seu trabalho na televisão, que à época já era um dos maiores nomes do país.

De acordo com o jornalista, a priori a ideia era gravar apenas algumas passagens bíblicas. "Eu estava saindo para jogar tênis e me ligaram, convidando para ler textos mais populares da Bíblia, do Novo Testamento", relatou Cid.

O projeto, inicialmente teria 12 volumes vendidos a R$ 3,90, no entanto aumentou para 24. À época as gravações lhe rendeu mais de R$ 60 milhões. Ele também relata que o projeto lhe o ajudou a "reforçar as crenças".

Diante do sucesso de vendas, Cid idealizou gravar a Bíblia em sua totalidade. "Eu pensei 'se isso fez sucesso'... Veio uma vozinha na minha cabeça: ‘Porque não grava a Bíblia toda?’ Era a época áurea do CD!". A proposta foi recusada pelo produtor que participou do primeiro projeto. Porém, um empresário e filantropo aceitou a ideia e ela foi concretizada sete anos depois.