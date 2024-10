Cid Moreira: Viúva faz revelação sobre últimos dias do jornalista - (crédito: Reprodução Instagram )

A viúva do jornalista Cid Moreira, Fátima Sampaio, revelou como foram os últimos dias do jornalista. O apresentador morreu, na manhã desta quinta-feira (3). Ele tratava de uma pneumonia em um hospital de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Durante uma entrevista ao vivo com a apresentadora, Patrícia Poeta, a mulher contou que o marido estava lúcido porém se sentia muito cansado. "Passei os últimos dias aqui com ele, não tinha outro lugar que eu poderia estar", iniciou ela.

E continuou: "Ele dizia estar cansado, não contei para ninguém para garantir sua privacidade e confortá-lo. Mas ele estava lúcido até o fim", contou a mulher ao vivo e direto do hospital. Na ocasião, Patrícia se despediu e lamentou a partida do jornalista.

Dono de uma voz irreverente, o jornalista nasceu em Taubaté, em 27 de setembro de 1927 e se formou em contabilidade, em 1944. Atualmente, Cid compartilhava com os seguidores conteúdos produzidos em seu canal do Youtube.

O eterno apresentador permaneceu por 26 anos, na bancada do JN, trazendo notícias e prestando serviços para as famílias brasileiras. Até o momento não há detalhes sobre o local do velório e sepultamento.