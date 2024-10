Incêndio atinge Solar Fábio Prado, antiga casa do Museu da Casa Brasileira

Ao ser atingido pelas chamas, o casarão preparava exposição que comemora 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum , programa de sucesso da TV Cultura, que iria acontecer a partir do dia 10 de outubro.

O Solar Fábio Prado fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo, e replicava, no momento do incêndio, a fachada do castelo do programa infantil.