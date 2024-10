Voo com brasileiros repatriados chega hoje de manhã no Brasil

Um misto de alívio e emoção tomou conta do Aeroporto Internacional de Beirute antes do embarque dos repatriados: foto histórica - (crédito: Reprodução/FAB)

O primeiro avião da Operação Raízes do Cedro, que resgata brasileiros que vivem no Líbano, em meio ao conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah, tem chegada prevista para as 10h de hoje, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista. Ao todo, 229 pessoas, além de três pets, decolaram de Beirute, às 13h18 de ontem.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve marcar presença na base aérea para receber os repatriados, numa viagem de mais de 21 horas, desde a saída do país localizado no Oriente Médio, contando o fuso horário.

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), deixou a Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira. No mesmo dia, o avião chegou a Lisboa, em Portugal, após uma viagem de aproximadamente 10 horas. Depois de quase três dias no país europeu, o KC-30 decolou às 7h da manhã de ontem e chegou a Beirute por volta das 11h. Ao todo, foram mais de quatro dias de viagem, desde a saída até a volta ao Brasil.

Entre os 229 brasileiros que deixaram a capital libanesa na manhã de ontem, há 10 crianças de colo. A tripulação do voo conduzido pela FAB é composta por uma equipe multidisciplinar disponível para realizar atendimentos médicos e psicológicos aos passageiros ainda dentro da aeronave, como explicou o major Lopes, médico: "A equipe está realmente preparada para tratar de qualquer que seja o problema de saúde que eles venham a apresentar durante o voo".

Flexibilização

Também estão presentes, neste primeiro voo da operação da FAB, três animais de estimação. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para que esse processo fosse concretizado, a pasta teve que desburocratizar o processo de entrada dos pets em voos internacionais.

Nesse sentido, Unidades da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), em conjunto com a Coordenação de Trânsito e Integração Internacional de Cargas e Passageiros, adotaram um protocolo especial para animais de estimação provenientes do Oriente Médio.

"Essa flexibilização é necessária para que a entrada dos animais acompanhe a urgência das situações humanitárias, preservando a saúde pública e o bem-estar animal", explicou o coordenador-geral de Trânsito, Quarentena e Certificação Animal do Mapa, Bruno Cotta.

Ao todo, foram cadastradas 220 pessoas para o primeiro embarque da operação. Apesar disso, o número teve que ser alterado, visto que muitos dos residentes brasileiros no Líbano não moram em Beirute e teriam que se deslocar até a capital. O governo ainda alerta que realizar esse percurso é arriscado, devido aos ataques frequentes que ocorrem na região.

Nesse contexto, o primeiro voo da Operação Raízes do Cedro deixou a capital libanesa após mais de duas semanas desde o início dos bombardeios iniciados por Israel na parte sul do Líbano. Desde então, diversas localidades foram afetadas. Na última semana, o país liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu invadiu a fronteira sul por vias terrestres.

O ataque também já deixou diversas mortes de civis. As últimas estimativas divulgadas revelam que cerca de 2 mil mortos já foram contabilizados desde o início dos ataques. Entre as vítimas, estão dois brasileiros. O país, que tem fronteiras com a Síria pelo norte e leste, e com Israel, ao sul, é território de conflitos constantes, por conta da presença do Hezbollah. Ainda não há previsão para o fim dos bombardeios.