Corpo é encontrado próximo de porto que desabou no Amazonas

O corpo encontrado será levado para perícia no Instituto Médico Legal de Manacapuru, no Amazonas - (crédito: Divulgação/Marinha do Brasil)

A Marinha do Brasil informou, nesta quarta-feira (9/10), que a equipe de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental encontrou um corpo no rio Solimões, nas proximidades do Porto da Terra Preta — que desabou na segunda-feira (7/10). Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o corpo é de Franklin Pinheiro de Souza, 36, que estava desaparecido desde o desabamento.

O Ministério Público do Estado do Amazonas iniciou os procedimentos necessários para investigar as causas do acidente e apurar possíveis irregularidades. Segundo a promotora de Justiça Emiliana do Carmo Silva, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Manacapuru, a atuação inicial do MP visa reunir todas as informações necessárias para determinar se o desabamento foi um acidente ou resultado de alguma negligência.



O Ministério Público esteve presente no local do acidente e contactou os órgãos competentes para fiscalizar e coletar informações sobre as circunstâncias do deslizamento. Durante a visita, a promotoria de Justiça orientou os familiares das vítimas a registrarem boletins de ocorrência referentes aos parentes desaparecidos, visando garantir que todas as informações sejam documentadas e que as buscas possam ser organizadas.

Segundo o Governo do Amazonas, duas pessoas estão desaparecidas, entre elas uma menina de 6 anos. Além disso, outras dez pessoas tiveram ferimentos leves, sendo que oito receberam alta e duas seguem internadas no Hospital Regional Lázaro Reis, de Manacapuru.

"Há indícios de que a área onde foi construído o porto tenha passado por um processo de aterragem não natural, o que pode ter contribuído para o deslizamento. Dias antes do acidente, rachaduras no solo já haviam sido observadas. As equipes de resgate continuam as buscas na região", informou o Ministério Público.

Veja o vídeo: