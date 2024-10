Mulher morre em assalto em SP e noivo lamenta: 'Difícil levantar sendo só metade'

Wilker Michel, viúvo da mulher baleada durante tentativa de assalto no Ipiranga, zona sul de São Paulo nesse domingo, 6, publicou uma homenagem à noiva nas redes sociais. Eles iriam se casar ainda neste mês. "Hoje é difícil levantar sendo só metade, é difícil falar se não pra escutar uma resposta sua", escreveu.

Francisca Marcela da Silva Ribeiro, de 33 anos, foi alvejada em um posto de gasolina. Ela e o noivo estavam prestes a sair da cidade de moto para ir a uma cafeteria em Nova Odessa, no interior do Estado, quando foram abordados ao parar para abastecer.

O assalto foi anunciado por ao menos dois homens, de 20 e 22 anos. Quando a dupla ia levar a moto do casal, um policial de folga interviu para tentar conter os criminosos. Francisca Marcela acabou atingida, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ainda não se sabe a origem do tiro que atingiu a mulher.

A Ouvidoria da Polícia instaurou procedimento para acompanhar as apurações a fim de se averiguar se houve, da parte do PM de folga, "imprudência na ação que levou à morte" de Francisca Marcela. "É necessário o aguardo dos laudos a fim de se comprovar de que arma partiu o disparo", diz o órgão.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que, durante a ação, os dois suspeitos também ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. De acordo com a pasta, após ser socorrida, a dupla foi localizada em um hospital e presa em flagrante. Um deles segue internado.

O caso agora é investigado pelo 26° Distrito Policial (Sacomã), por meio de inquérito policial. Segundo a secretaria, a autoridade policial analisa as imagens e realiza diligências para esclarecer o que de fato aconteceu no posto de gasolina. Em paralelo, foi instaurado Inquérito Policial Militar (IPM).

A pasta afirma ainda que requisitou exames periciais e registrou o caso como roubo de veículo, apreensão e entrega de objeto, morte suspeita e legítima defesa. Como vem mostrando o Estadão, os roubos com morte estão em alta em São Paulo, com destaque para casos de latrocínio envolvendo quadrilhas focados no roubo de motos. "A Polícia Militar acompanha as investigações", afirmou a secretaria.

O corpo da vítima foi velado na noite desta segunda-feira, 7, no Memorial Ossel, em São Caetano do Sul. Posteriormente, foi encaminhado para o município onde Francisca Marcela cresceu, no interior do Piauí. Ao portal g1, uma parente da vítima disse que ela seria enterrada nesta terça-feira, 8, com o vestido que usaria no dia do casamento. Francisca Marcela da Silva Ribeiro deixa dois filhos.

"Nega, vai, mas cuida de mim, vai, mas me espera, um dia estaremos juntos novamente. E não esqueça que te amo mais que tudo!", escreveu o noivo. "Dói saber que meus sonhos se esfarelaram, dói saber que você morreu nos meus braços sem eu ter o que fazer, me sentindo impotente, me sentindo vazio."