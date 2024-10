Líbano: Brasil já repatriou, em 5 dias, 674 pessoas e 11 animais domésticos

O terceiro voo de repatriação desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (10/10), com 218 passageiros - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O terceiro voo de repatriação de brasileiros que viviam no Líbano chegou ao Brasil nesta quinta-feira (10/10), às 8h20, com 218 passageiros, entre eles 11 crianças de colo, e cinco animais domésticos. Menos de cinco horas depois, às 13h11, a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) deixava o país rumo a Beirute para a quarta missão de resgate. A região tem sido alvo de bombardeios no conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah.

Até o momento, a Operação Raízes do Cedro já repatriou 674 pessoas, sendo 28 crianças de colo, e 11 animais domésticos. A KC-30 da FAB comporta até 230 passageiros e tem capacidade para transportar 45 toneladas de carga.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reforçou, em entrevista ao programa “Bom dia, Ministro” do Canal Gov, ontem (9) que há um constante diálogo entre a Embaixada do Brasil em Beirute e a comunidade brasileira. Além disso, comparou a operação à missão de repatriação em Gaza, Cisjordânia e Israel, do ano passado, afirmando que Raízes do Cedro será ainda maior.

“É uma operação de grande vulto. Será maior do que foi a operação na Palestina, na Faixa de Gaza, em Israel no ano passado, quando 1.560 pessoas, aproximadamente, foram resgatadas. Agora, as projeções e expectativas são maiores. Em torno de três mil pessoas estão em contato com a Embaixada do Brasil em Beirute”, frisou Vieira.



Ao longo dos cinco dias de operação, já foram doados ao Líbano 7,5 toneladas de insumos, como medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis.

