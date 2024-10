Com 218 pessoas e 5 pets, 3º grupo de repatriados já está a caminho do Brasil

A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou de Beirute, que tem sido alvo de bombardeios no conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah, rumo ao Brasil, às 13h15 (horário de Brasília) desta quarta-feira (9/10). O governo informou que o novo grupo repatriado pela operação Raízes do Cedro é composto de 218 pessoas, entre brasileiros e familiares, e cinco animais de estimação.



O voo, que saiu da Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo, deixou o Brasil ontem (8) com 491 kg de medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis, adquiridas em cooperação com o Ministério da Saúde e Ministério da Defesa. Além disso, o Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro enviou, na mesma aeronave, mais sete toneladas de medicamentos.

Contabilizando o grupo do terceiro voo, foram resgatados, desde o início da operação, em 6 de outubro, 674 pessoas e 11 animais domésticos. O tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno havia sinalizado que a meta era trazer uma média de 500 pessoas por semana.

