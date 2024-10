Vieira diz que operação no Líbano será maior que missão de 2023 na Palestina

A Operação Raízes do Cedro realiza nesta quarta-feira (9/10) a terceira missão de resgate e repatriação de brasileiros e familiares que demonstraram interesse em deixar o Líbano, país que tem sido alvo de bombardeios no conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a missão "será maior do que foi a operação na Palestina, na Faixa de Gaza, em Israel no ano passado".



Vieira lembrou que essa é a segunda missão de repatriação de cidadão do Brasil ainda no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2023, o governo petista realizou uma operação de resgate "muito bem sucedida" em Gaza, Cisjordânia e Israel.

“(A Raízes do Cedro) É uma operação de grande vulto. Será maior do que foi a operação na Palestina, na Faixa de Gaza, em Israel no ano passado, quando 1.560 pessoas, aproximadamente, foram resgatadas. Agora, as projeções e expectativas são maiores. Em torno de três mil pessoas estão em contato com a Embaixada do Brasil em Beirute”, enfatizou em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, do Canal Gov.

Contato constante

O chefe da pasta reforçou que aqueles que demonstraram interesse em vir ao Brasil devem entrar em contato com a Embaixada do Brasil no Líbano, em Beirute, para que o contato seja estabelecido e as pessoas sejam notificadas sobre o decorrer da fila de espera.

“Há um contato constante, um diálogo entre a embaixada e a comunidade brasileira. Um sistema de contato por e-mail, WhatsApp, grupos que reúnem os brasileiros na região. São cerca de 20 mil brasileiros que vivem em Beirute, arredores de outras cidades do Líbano, e um número grande manifestou interesse em voltar”, afirmou. Segundo o Itamaraty, 3 mil brasileiros querem ser repatriados.

Nos primeiros cinco dias de operação, mais de 670 pessoas foram resgatadas, entre elas mais de 10 crianças de colo, além de 11 animais de estimação. A expectativa inicial do Itamaraty e da FAB era de aproximadamente 500 repatriados por semana.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro