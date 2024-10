Mãe fala sobre como o vape contribuiu para a morte do filho de 20 anos

A empresária Lia Paiva, mulher do ex-jogador Serginho, fez um relato nas redes sociais nesta semana sobre como o cigarro eletrônico, também conhecido como vape, contribuiu para a morte do filho - (crédito: Reprodução/Instagram/@liapaiva)

A empresária Lia Paiva, mulher do ex-jogador Serginho, fez um relato nas redes sociais nesta semana sobre como o cigarro eletrônico, também conhecido como vape, contribuiu para a morte do filho. Diego Paiva dos Santos morreu aos 20 anos em 7 de agosto deste ano, por infarto pulmonar.

O jovem foi contaminado por uma bactéria que entrou no corpo dele por meio de um furúnculo. "Acreditamos que ele se contaminou no tatame (do jiu-jitsu) e a bactéria ficou alojada no ombro", conta Lia.

Segundo Lia, Diego fumava vape desde os 15 anos. E embora o cigarro eletrônico não tenha sido a causa primária da morte do jovem, a mãe pontua que o uso constante do dispositivo por 5 anos comprometeu o pulmão de Diego.

"A causa maior foi a bactéria que invadiu o corpo dele e fez uma assepsemia, mas o pulmão não reagiu pelo uso excessivo do vape", frisa Lia. "O vape mata. Que isso fique como um grande aprendizado. Joga isso fora", emendou.



Veja o relato completo:

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), proíbe a fabricação e comercialização dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), também conhecidos como cigarros eletrônicos.



Desde 2003, quando foram criados, tais produtos passaram por diversas gerações: os produtos descartáveis - de uso único; os produtos recarregáveis com refis líquidos, em sistemas abertos ou fechados; os produtos de tabaco aquecido, que possuem um dispositivo eletrônico onde se acopla um refil com matriz sólida, usualmente tabaco.