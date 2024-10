Após seca extrema, período de chuva requer mais cuidados no trânsito

Época de chuva é tempo de cautela no trânsito. A aguardada chegada das chuvas no Distrito Federal após 167 dias de seca acende alerta para cuidados nas vias, tanto para quem tem veículo próprio como para os pedestres que fazem uso de transporte público. É preciso cuidados na manutenção dos veículos para reforçar a segurança e conforto de motoristas e passageiros. O Correio conversou com especialistas, que detalharam as providências necessárias.

"Paciência nas ruas em vez de paciente no hospital", é o que aconselha o professor da Universidade de Brasília (UnB) e especialista em trânsito Hartmut Gunther. Em virtude da velocidade do tráfego ficar mais lenta em época de chuva, o especialista sugere que as pessoas saiam mais cedo de casa para evitar velocidade nas ruas e ficarem mais suscetíveis a sinistros de trânsito. "Nos Estados Unidos, são feitas campanhas incentivando a população a sair mais cedo de casa em época de nevasca. Creio que seria útil replicá-las em época de chuva por aqui", comenta.

A direção preventiva é outra precaução sugerida por Gunther para reforçar o cuidado no trânsito. "É sempre bom redobrar a atenção e confiar desconfiando nos outros motoristas. As condições das vias também nem sempre estarão 100%, por isso, é preciso cautela ao passar por buracos, bueiros, etc. Antecipar possíveis perigos é importante", recomenda. Àqueles que usam transporte público, o especialista orienta que evitem transporte pirata, pois não há nenhum tipo de fiscalização quanto à manutenção dos veículos. "Além disso, uma vez que a visibilidade no trânsito fica prejudicada, é importante que os pedestres se certifiquem que os motoristas irão parar na faixa de pedestres antes de atravessar", concluiu.

Manutenção

Para quem tem carro, é imprescindível fazer uma revisão completa antes que comecem as chuvas e atentar para a integridade de itens como pneus e limpador de parabrisas. Pensando na própria segurança e na do filho de um ano e sete meses, a servidora pública Chyrlene Bastos, 48 anos, procurou uma oficina mecânica para trocar os pneus, antes que comece a temporada de chuvas. "Decidi trocar os quatro pneus, a paleta do limpador de parabrisa e fazer uma manutenção geral", afirmou. "A porta estava empenada e não estava fechando direito, por isso, aproveitei para trocar logo, senão, com as chuvas, ia molhar dentro do carro", completou. "Meu carro não é tão novo, é de 2012. Por isso, tenho consciência que preciso estar sempre atenta aos cuidados e à manutenção. Fico sempre de olho se tem alguma luz ligada no painel, observo sempre se os pneus necessitam de calibragem, etc", acrescentou.

O consultor técnico de uma oficina mecânica Cleidson Pereira reforçou a importância de verificar os pneus. "Muita gente já veio trocar, se antecipando à chegada das chuvas. É imprescindível fazer tanto as manutenções preventivas, que são feitas antes de dar problema no carro, e as corretivas, para trocar itens que não estão mais funcionando de forma eficaz, como pneus carecas por exemplo", ressalta.

Proprietário de centro automotivo e especialista em manutenção, João Pedro Fonseca do Nascimento explica que, por conta do longo período de estiagem que Brasília atravessou neste ano, as vias podem estar mais escorregadias com a chegada das chuvas. "Durante as primeiras chuvas, o asfalto fica com uma camada de óleo por cima. Quando chove e acumula uma espuma branca, é sinal de que tem óleo na pista", alerta. "Na época da seca, acumula muita poeira nas ruas, que se transformam em lama quando começa a chover, aumentando riscos também", observa.









João Pedro reforçou ainda a importância do cuidado com pneus. "É preciso olhar se os pneus estão em bom estado, se não estão ressecados ou vencidos. Isso é fácil de identificar. Além disso, outro item que precisa estar em dia são as palhetas do limpador de parabrisa. Como passou muito tempo sem chover em Brasília, a tendência é que os limpadores ressequem pela falta de uso e excesso de seca", enfatiza. "Sugiro que, antes mesmo que comecem as chuvas mais fortes, os motoristas joguem água no parabrisa para testar se os limpadores estão funcionando bem, tanto o dianteiro quanto o traseiro. E, se for o caso, trocar", recomenda.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o uso do farol é obrigatório em casos de chuva, neblina ou cerração. "Conferir lâmpadas também é importante para trocar se estiverem queimadas. São itens de segurança à noite e durante o dia. Não esquecer também de verificar suspensão, amortecimento, alinhamento e balanceamento", finaliza João Pedro.





Recomendações aos motoristas

- Reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus é essencial na prevenção de acidentes. Após um longo período de estiagem, há um grande acúmulo de resíduos de óleo, poeira e combustível que, em contato com a água, se transforma em uma fina camada deslizante, tornando o asfalto uma superfície com baixa aderência e muito escorregadia, fazendo com que o início das chuvas seja o período com mais chances de sinistros. O acúmulo de água também possibilita a aquaplanagem, fazendo com que o condutor perca o controle do veículo.

- É recomendável manter a aceleração contínua em primeira marcha para atravessar poças d’água e, em áreas alagadas, deve-se aguardar o nível da água baixar. Outro cuidado importante é com os pneus, observando o TWI – índice de desgaste da banda de rodagem. Pneus muito desgastados perdem a aderência com o solo, principalmente se a pista estiver molhada, dificultando a frenagem em segurança.

- Durante as chuvas, condutores e pedestres devem redobrar a atenção e os cuidados, pois a baixa visibilidade, muitas vezes causada pelo embaçamento dos vidros, a pista molhada e as poças formadas pelo acúmulo de água em determinados pontos da via deixam a direção mais perigosa em tempos chuvosos.

- Abrir um pouco os vidros ou utilizar o ar-condicionado do veículo para evitar o embaçamento dos vidros é importante. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também é essencial, pois as palhetas deste equipamento costumam ressecar durante a estiagem e, quando precisam ser acionados, podem não tirar corretamente a água e prejudicar muito a visibilidade tão necessária à condução segura.

- A instalação elétrica do veículo também precisa ser revisada constantemente, pois é muito comum a queima de lâmpadas e fusíveis em contato com a água. Acender as luzes de posição – lanternas e faroletes – facilita a visualização do veículo por outros condutores e por pedestres. Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.

*Fonte: Detran-DF