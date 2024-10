Apagão em SP: prazo para restabelecimento total é segunda (14/10)

Moradores de São Paulo receberam um comunicado que afirmava que o prazo para o restabelecimento total da energia elétrica é até segunda-feira (14/10) — dois dias depois do estado ser atingido por temporais e ventos que ultrapassaram 107Km/h.

No sábado (12/10), o presidente da Enel Distribuição, Guilherme Lencastre, chegou a dizer que a empresa não tinha previsão para a retomada completa do serviço. No Instagram, a Enel informou que cerca de 750 mil pessoas tiveram a energia restabelecida. No entanto, 1,35 milhão de clientes ainda estão afetados pela falta do serviço.

"Em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede. Estamos trabalhando com cerca de 1,6 mil técnicos em campo e ampliando para 2,5 mil profissionais", disse a Enel.

Os bairros afetados pelo temporal são Santo Amaro, Jardim São Luís, Socorro, Pinheiros, Americanópolis, Vila Andrade, Jardim Vaz de Lima, Alto de Pinheiros, Jardim Martini e Jardim Mariane, a maior parte na Zona Sul da capital.

Além de São Paulo, os municípios mais afetados são Taboão da Serra, Cotia, São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema.

"Lamentamos pelos transtornos causados e reforçamos que nossos canais digitais estarão sempre atualizados para que os clientes possam ter atendimento e informações", afirmou a Enel.

O Procon-SP vai notificar a Enel Distribuição para que explique os motivos da demora para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. O órgão também monitora relatos de problemas em cidades do interior atendidas por outras concessionárias e está atento a impactos em hospitais e instalações médicas e de saúde, incluindo residências nas quais há equipamentos de suporte à vida.

Chuvas causaram mortes e estragos

Segundo o governo de São Paulo, sete pessoas morreram após as fortes chuvas de sexta-feira (11/10), sendo sendo três em Bauru, duas em Cotia, uma em Diadema e uma na capital. Em Taboão da Serra, 30 pessoas estão desalojadas. A prefeitura local decretou situação de emergência.