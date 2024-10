"Cabelo maluco": bombeiros socorrem criança com objetos presos na cabeça

Os socorristas foram acionados para retirar objetos e resíduos de cola que ficaram na cabeça do menino - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Piauí)

Uma criança precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros após participar do "dia do cabelo maluco", na última sexta-feira (11/10), em Parnaíba, no Piauí. Os socorristas foram acionados para retirar objetos e resíduos de cola que ficaram na cabeça do menino.

Após a ocorrência, o Corpo de Bombeiros listou algumas recomendações para garantir a segurança e diversão das crianças. A corporação orienta evitar usar colas de alta resistência, pois podem atingir o couro cabeludo e causar ferimentos

Além disso, também é recomendado não utilizar cosméticos com substâncias inflamáveis ou tóxicas, e certificar que o filho não possui alergia aos objetos que pretende utilizar. Além disso, os bombeiros indicam a escolha de objetos que possam ser facilmente retirados.

Veja o vídeo:

View this post on Instagram A post shared by Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí (@cbmepi)