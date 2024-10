EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Vídeo: Motorista bêbado capota carro ao tentar fugir da polícia Motorista, de 36 anos, foi encontrado por policiais e submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool no sangue. A equipe do Corpo de Bombeiros encaminhou o homem ao hospital de Trindade para avaliação médica e exames