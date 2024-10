Referência indígena e geográfica: a origem dos nomes dos estados brasileiros

Erros geográficos, Cristianismo e palavras de origem indígena. Os nomes que denominam cada estado do Brasil contam uma história. Saiba qual o significado e origem deles.

Acre

De acordo com o governo do Acre, o nome do estado vem de "Aquiri", palavra para "rio dos jacarés" na língua nativa dos indígenas Apurinãs — que viviam na região banhada pelo rio que dá nome ao estado. Ao transcrever a palavra da língua indígena, exploradores chegaram ao nome Acre.



Alagoas

O estado ganhou esse nome por conta da hidrografia, contando com cerca de 30 lagoas em todo estado. O rio Paraíba do Meio e a lagoa Mundaú são pontos turísticos de Alagoas.

Amapá

Com o tronco volumoso de casca espessa — por onde escorre um leite branco, conhecido como "leite Amapá" —, o amapazeiro é a árvore amazônica que dá origem ao nome do estado. O leite normalmente é utilizado para combater doenças como a tuberculoso e problemas gastrintestinais.

Amazonas

Existem duas versões para o nome do estado. A primeira é de que a palavra vem de "amassuno", de origem indígena, que significa "ruído das águas", tendo sido batizado pelo capitão espanhol Francisco Orelhana. A outra versão é de que o nome tem como origem uma antiga nação de mulheres guerreiras da mitologia grega.

Bahia

Américo Vespúcio chegou às terras baianas no dia 1º de novembro, a fim de fazer expedições para o reconhecimento do território em 1501. A data da chegada foi no dia em que, no calendário cristão, é conhecido como "Dia de Todos os Santos". Por fim, Vespúcio nomeou o local de "Baía de Todos os Santos".

Ceará

Com origem tupi, o nome se deriva de "siará", que significa "onde canta a Jandaia", um pássaro nativo do Brasil

Espírito Santo

Vasco Coutinho desembarcou na região no dia 23 de maio de 1535, na Prainha de Vila Velha. O dia era oitava de Pentecostes — semana de celebração que acontecia entre o Pentecostes e a Santíssima Trindade —, o que motivou Coutinho batizar o local com o nome Espírito Santo.

Goiás

"Indivíduo igual, gente semelhante, da mesma raça" é o significado do termo tupi "gwaya", que originou o nome do estado.

Maranhão

Existem duas histórias para explicar a origem do nome do estado. Maranhão pode ter vindo de "Marañon", nome de um cajueiro, ou de uma expressão tupi-guarani que significa "o mar que corre".

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Mato Grosso foi batizado por bandeirantes que ficaram intrigados com as 7 léguas de mato espesso na região. Desmembrado em 1979, Mato Grosso do Sul teve nome derivado do estado "original".

Minas Gerais

O estado recebeu esse nome em resultado da quantidade de minérios, principalmente ouro, encontrados nas minas da região.

Pará

Tem como origem a palavra "pa'ra", de origem tupi-guarani. Os indígenas utilizaram a palavra para nomear o braço direito do rio Amazonas, que se assemelhava com o mar ao se encontrar com o rio Tocantins.

Paraíba

O nome seria uma junção de duas palavras de origem indígena: "pa'ra" e "a'iba". A junção dos dois termos pode ser traduzido para algo como "rio ruim de navegar".

Paraná

Com origem tupi-guarani, o nome é uma junção de "pa'ra" (mar) e "anã" (semelhante), resultando em "semelhante ao mar".

Pernambuco

Com a mesma raiz dos nomes Pará, Paraná e Paraíba, Pernambuco vem da junção da palavra "para'nã" (semelhante ao mar) com "pu'ka" (buraco no mar).

Piauí

Nome tem origem tupi-guarani, traduzido como "rio dos piaus". O termo indígena é uma junção das palavras "piau" (peixes pintados") e "i" (água).

Rio de Janeiro

Recebeu esse nome por um engano dos portugueses, que desembarcaram na baía do estado em 1º de janeiro de 1502. O navegador Gaspar Lemos supôs que a baía se tratava da foz de um rio.

Rio Grande do Norte

A origem do nome se dá pela extensão do Rio Potengi.

Rio Grande do Sul

A origem do nome vem de erros dos portugueses que acreditavam que a Lagoa dos Patos era a foz do Rio Grande.

Rondônia

Nome é uma homenagem ao Marechal Cândido Rondon, com antepassados indígenas. Rondon foi engenheiro militar e sertanista, conhecido pelas explorações na Bacia Amazônica

Roraima

Dos indígenas Ianomâni, a palavra é uma junção dos termos "roro" ou "rora" (verde) e "ímã" (serra ou monte). O estado tem como característica serras verdes, como o Monte Roraima.

São Paulo

O nome do estado é uma homenagem ao apóstolo Paulo. O Real Colégio de São Paulo de Piratininga foi fundado em 25 de janeiro de 1554, data marcada pela conversão do apóstolo ao Cristianismo

Sergipe

Com origem tupi, o nome significa "rio dos siris".

Santa Catarina

A origem ainda é discutida. O estado pode ter recebido esse nome por conta de Catarina Medrano, esposa de Sebastião Caboto — italiano responsável pelos mapas referentes ao estado. A outra teoria é de que o nome seja uma homenagem a Santa Catarina de Aleandria, festejada pela igreja católica no dia 25 de novembro.

Tocantins

O nome tem origem Tupi. Na língua indígena, a palavra é uma combinação de "tucã", que seria tucano — ave que se destaca na fauna brasileira —, e "tins", que significa nariz. Ao traduzir de forma literal, o nome Tocantins significa "nariz de tucano". O estado teria recebido esse nome pelo formato feito pelos rios Araguaia e Tocantins.

