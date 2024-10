SP: 100 mil pessoas seguem sem luz no 5º dia após temporal

A Enel afirmou que aproximadamente 100 mil pessoas seguem sem luz na Grande São Paulo nesta quarta-feira (16/10). O apagão já está em seu 5º dia consecutivo, causado por fortes ventos e chuva na sexta-feira (11). Ainda no domingo (13), moradores da região receberam um comunicado que afirmava que o prazo para o restabelecimento total da energia elétrica era até essa segunda-feira.

A companhia afirmou que, desse total de clientes sem energia elétrica atualmente, 7,6 mil se referem a ocorrências na sexta-feira e no sábado (12), após o temporal. E reitera que suas equipes estão atuando “desde os primeiros momentos da tempestade, no restabelecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço afetado e para aqueles que ingressaram com chamados de falta de luz ao longo dos últimos dias”.

A Defesa Civil de São Paulo confirmou, no dia seguinte à tempestade, a morte de sete pessoas: uma pessoa faleceu em Diadema, na Grande São Paulo; duas pessoas em Cotia, na região metropolitana; uma em Campo Limpo, bairro de São Paulo; e três em Bauru, incluindo uma criança, no interior do estado.

Além disso, o órgão informou que foram registrados na sexta-feira ventos com velocidades recordes, na capital paulista, atingindo a marca de 107,6 km/h, as rajadas mais fortes registradas pela Defesa Civil do estado desde 1995, quando teve início a série histórica.

