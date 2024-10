Mãe e filha, de 9 anos, sofrem traumatismo craniano após capotamento

Uma mulher de 31 anos e a filha dela, de 9 anos ficaram gravemente feridas e sofreram traumatismo craniano após o carro em que elas estavam capotar no perímetro urbano de Catalão (GO). O município fica a 263 quilômetros de distância da capital Goiânia.

O Corpo de Bombeiros de Goiás, atendeu a ocorrência do acidente. Ao chegar ao local, os militares encontraram a mãe, estava fora do veículo, consciente, não orientada, caída ao solo em decúbito dorsal, apresentando traumatismo na cabeça.

Já a menina, de 9 anos, estava dentro do carro, inconsciente, apresentando obstrução de vias aéreas, traumatismo na cabeça com afundamento de crânio e traumatismo na face. Elas foram avaliadas no local do capotamento e levadas ao pronto socorro da Santa Casa de Catalão.

Durante o capotamento, o carro saltou por uma cerca e saiu da pista. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. A Polícia investiga o caso.