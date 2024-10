Enfermeiros são demitidos após polícia descobrir esquema de venda de morfina

A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta quarta-feira (16/10) uma operação contra comércio ilegal de morfina no municipio de Trindade, a cerca de 25 quilômetros de Goiânia.

Na ação realizada na manhã desta quarta os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão em operação e realizaram diligências nos computadores da farmácia do Hospital Regional de Trindade.

Os alvos foram profissionais de saúde, técnicos e enfermeiros, suspeitos de participarem de um esquema de desvio de morfina do hospital. Em duas casas, foram apreendidos medicamentos desviados, incluindo os considerados como entorpecentes pela Anvisa. Diante do flagrante, uma mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas.



A investigação começou após a morte de uma profissional de saúde, dentro do hospital. Na oportunidade, a perícia identificou que a enfermeira se automedicava com morfina e sofreu overdose por uso excessivo do medicamento.

Os crimes apurados são peculato, associação criminosa, tráfico de drogas e homicídio. Segundo a Polícia Civil o Hospital Regional é vítima do esquema criminoso e colaborou com as investigações.

A Secretaria de Saúde de Goiás informou que demitiu os funcionários envolvidos e está prestando todas as informações solicitadas pelas autoridades policiais.

O Hospital Estadual de Trindade informa que na manhã desta quarta-feira, 16, a Polícia Civil realizou uma diligência em computadores na farmácia da unidade. A equipe prontamente prestou total colaboração durante o procedimento e segue colaborando com a investigação.

Ressaltamos que o caso está sendo conduzido pelas autoridades policiais e a unidade está prestando todas as informações requeridas.

Esclarecemos que assim que teve ciência de fatos suspeitos, a diretoria demitiu os funcionários envolvidos.

