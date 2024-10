Sexto voo de repatriação do Líbano chega ao Brasil com 212 passageiros

Aeronave KC-30 trouxe mais de 1.300 brasileiros e familiares em voos de repatriação do Líbano - (crédito: SO Johnson/Força Aérea Brasileira)

O sexto voo da operação de repatriação de brasileiros e familiares do Líbano pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, às 7h15 da manhã deste sábado (19/10) . Ao todo, 212 passageiros desembarcaram, incluindo 14 crianças de colo e um gato.

Ao todo, com os seis voos entre Líbano e Brasil, 1.317 pessoas e 15 animais de estimação foram resgatados desde 2 de outubro. De acordo com o governo federal, a lista de espera prioriza mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano.

Leia mais: Mais de mil brasileiros que estavam no Líbano já foram repatriados

O governo ainda fez um balanço do perfil dos resgatados. "Levando em conta os cinco voos anteriores, chegaram ao Brasil 242 crianças (2 a 12 anos), 40 bebês (até dois anos), 138 idosos, 12 gestantes, 101 pessoas com problemas de saúde e 12 pessoas com deficiência", afirmaram em nota.

Leia mais: Avião que fará repatriação de brasileiros no Líbano chega a Beirute

O Planalto também informou que conta com o apoio da Embaixada, via Consulado-Geral e Adidância de Defesa na capital de Portugal, Lisboa.

Leia mais: 10 crianças estão na primeira viagem de repatriação de brasileiros no Líbano

Também foi informado que o Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, está em contato com os brasileiros e familiares, prestando assistência consular e verificação de necessidade de promover novo voo de repatriação. Tudo dependerá das condições de segurança do terreno.

O governo brasileiro orienta que, todos que ainda estiverem no Líbano, sigam as orientações de segurança locais. E quem tiver recurso, que procure deixar o país por meios próprios. De acordo com a nota, o aeroporto em Beirute ainda tem voos da companhia libanesa Middle East Airlines e os números de plantão consular do Itamaraty seguem à disposição.

Cooperação internacional

Os voos de repatriação não deixaram o Brasil vazios. O KC-30 também foi usado para enviar insumos estratégicos em saúde para o Líbano. Ao todo, já foram entregues mais de 47 toneladas de donativos, como insumos hospitalares, cestas de alimentos e outros.