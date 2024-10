Avião que fará repatriação de brasileiros no Líbano chega a Beirute

Avião que fará o resgate de brasileiros no Líbano chegou à Beirute no final da manhã deste sábado (5/10) - (crédito: FAB)

Chegou ao Líbano, na manhã deste sábado (5/10), o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), para resgatar 200 brasileiros e seus familiares que aguardavam pela repatriação. O pouso ocorreu por volta das 11h22 (horário de Brasília), depois de cerca de 4h de voo de Lisboa até Beirute, a capital.

Os brasileiros deixam o país depois de 15 dias de bombardeios aéreos feitos por Israel, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu – ligado ao partido Likud da direita conservadora – em uma ofensiva contra o grupo extremista Hezbollah.

Foram cadastradas 220 pessoas para esse primeiro embarque, mas o número pode ser alterado, já que muitas delas não moram em Beirute e precisaram se deslocar de suas cidades em direção à capital libanesa. O percurso é arriscado diante aos constantes ataques.

A previsão, à priori, era que o voo chegasse no Líbano na sexta-feira (4/10), mas por questões de segurança precisou ser adiado, justamente por precaução quanto à viagem em terra pelo país até o aeroporto da capital. Esse primeiro resgate acontece no aeroporto da capital, mas o governo brasileiro analisa enviar novos aviões para pousar em outras bases aéreas na Síria, operadas pela Rússia, para repatriação de cidadãos. As duas mais próximas se localizam à norte e à noroeste do território libanês.

O país, localizado na Ásia Ocidental, foi bombardeado por Israel em diversas localidades. O ataque tem atingido civis, deixando cerca de 2 mil mortos de acordo com as últimas estimativas divulgadas. Dois brasileiros foram vítimas dos bombardeios. O território do Líbano, localizado na extremidade leste do mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com Síria e Israel, é zona de conflito entre o grupo extremista Hezbollah e as forças militares israelenses. Em 2006, o país viveu uma crise semelhante, e cerca de 3 mil brasileiros deixaram o país.

Após o embarque, o avião retorna à capital portuguesa para uma parada técnica e, em seguida, levanta voo em direção à São Paulo. A previsão é que o avião da FAB aterrisse na Base Aérea de Guarulhos na manhã de domingo (6/10).

Operação Raízes do Cedro

O avião, que fará aterrissagem em São Paulo, partiu da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira (2/10), e chegou a Lisboa, Portugal, no mesmo dia – uma viagem com duração de cerca de 10h. Por volta das 7h da manhã deste sábado (5/10), o avião da FAB, o KC-30, maior aeronave existente para realizar esse tipo de operação, decolou de Lisboa, Portugal, rumo à capital do Líbano, Beirute, onde cerca de 200 brasileiros aguardam para voltar ao Brasil.