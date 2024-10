Duas pessoas morrem após confronto e em troca de tiros no RJ

Um homem foi baleado na cebaça dentro de um ônibus na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Twitter/@plantaobaixadaa)

Sobe o número de mortos no tiroteio que ocorreu na manhã desta quinta-feira (24/10) na Avenida Brasil no Rio de Janeiro. Renato Oliveira, 48, passageiro do ônibus da linha 493B que ia de Ponto Chic para a Central, não sobreviveu após ser atingido na cabeça.

Além dele, o motorista de aplicativo Paulo Roberto de Souza, 60, também teve perfuração na cabeça e chegou ao hospital sem vida. Outras quatro pessoas foram baleadas, três seguem em atendimento e uma tem quadro gravíssimo.

Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49, também foi atingido na cabeça e está internado no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Seu estado é gravíssimo. Alayde dos Santos Mendes, 24, teve a perna perfurada por uma bala, mas foi atendida e liberada. E dois rapazes de 27 anos foram internados no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), um está sob custódia da polícia.

Operação no Complexo de Israel

O tiroteio foi desencadeado devido à Operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para prender criminosos que estavam envolvidos em roubo de carros e cargas. Por causa do confronto entre policiais e bandidos, a Avenida Brasil foi fechada e ocasionou um grande congestionamento nos corredores do Grande Rio.