Ciclone extratropical causa destruição no Rio Grande do Sul

O INMET emitiu um alerta de Grande Perigo para a região, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) suspendeu as atividades como medida de precaução. - (crédito: Observatório Heller & Jung / Reprodução)

O estado do Rio Grande do Sul foi atingido, na madrugada desta quinta-feira(24/10), por um ciclone extratropical que deixou um rastro de danos e complicações. Ventos intensos, superando os 100 km/h em diversas localidades, causaram destelhamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Em Santa Maria (RS), as rajadas chegaram a 104 km/h, provocando a queda de árvores e danificando tanto a UPA 24 Horas quanto o Hospital Casa de Saúde. Em Porto Alegre, a capital, várias áreas foram afetadas com a derrubada de postes e árvores, dificultando o trânsito e deixando moradores sem eletricidade. Municípios como Canoas e Igrejinha também registraram destelhamentos e quedas de energia, com ventos alcançando 85 km/h e 93 km/h, respectivamente.



Leia também: Governo inicia teste de sistema de alertas no celular para desastres naturais

Segundo a MetSul Meteorologia, os ventos mais fortes se concentraram em regiões como o Centro do estado, os vales, a Serra, a Região Metropolitana e o Litoral Norte. As medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelaram rajadas impressionantes: 122 km/h em Erechim, 91 km/h em Cambará do Sul e Soledade, e 87 km/h em São Vicente do Sul. Outras cidades como Bento Gonçalves, Lagoa Vermelha, Canela e Cruz Alta também foram atingidas por ventos superiores a 80 km/h.

No Litoral Norte, localidades como Osório, Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí e Imbé também enfrentaram danos significativos, apontou o Metsul.

O Inmet emitiu um alerta de "grande perigo" para a região, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) suspendeu as atividades como medida de precaução. A Defesa Civil informou que está em campo para atender emergências e orienta a população a evitar deslocamentos enquanto as condições climáticas permanecem instáveis.



*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori