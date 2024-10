Jovem desaparece ao ser arrastada por enxurrada em Campinas

Uma jovem de 18 anos está desaparecida após ser arrastada por enxurrada em Campinas, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade na quinta-feira (24/10). A Defesa Civil, a Guarda Municipal e a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) dão apoio ao Corpo de Bombeiros nas buscas pela mulher.

A Defesa Civil de Campinas registrou 11 alagamentos de imóveis por conta da chuva da noite de quinta. Foram três ocorrências na Vila União, dois na Vila Perseu Leite de Barros, um na Vila Industrial, um na Vila Castelo Branco, um na Vila 31 de Março, um no Nova Europa, um no Jardim Yeda e um no Botafogo.

Veja o vídeo:

Cena assustadora perto do Cortume, em Campinas. Pessoa desapareceu com a enxurrada e bombeiros fazem buscas. Temporal causou vários alagamentos e chuva tomou conta, de novo, do Hospital Mário Gatti. pic.twitter.com/u0Ljeh92cc — Flávio Paradella (@xandson) October 25, 2024

O maior índice pluviométrico em Campinas foi de 85 mm, medido na região da Orosimbo Maia Jardim das Bandeiras (Região Leste), em uma hora e meia de chuva.

A Secretaria de Serviços Públicos está com 600 pessoas trabalhando para desobstruir vias em que houve quedas de árvores. Os funcionários também farão limpeza de boca de lobo, bueiros e das ruas após a água baixar.

Um gabinete de crise foi montado em todo o estado de São Paulo para acompanhar os impactos das chuvas. Este gabinete reúne representantes de diversos órgãos públicos e equipes das concessionárias de serviços públicos e serviços de emergência.