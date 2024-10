Feminicídio: mulher de 26 anos é morta a pedradas em canavial

Uma mulher de 26 anos, identificada como Larissa Machado, foi morta a pedradas na madrugada da última segunda-feira (21/10), em um canavial na zona rural do município de Lins (SP). A vítima morava no bairro Jardim Leoni e deixa dois filhos, um de dez e outro de cinco anos.

Uma mulher, de 39 anos, e dois homens, de 24 e 27, foram presos em flagrante pelo crime de feminicidio.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram, ao lado do corpo da vítima, uma grande pedra com manchas de sangue. "Possivelmente utilizada no crime", de acordo com a polícia.

"Após a realização de diligências, a polícia chegou até a mulher, de 39 anos, que foi detida. A suspeita foi localizada em sua residência, onde foram apreendidas roupas com manchas de sangue e um par de tênis sujo de barro. No mesmo local, um homem, de 27 anos, foi encontrado e identificado como foragido da Justiça", afirmou, em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

De acordo com as investigações, o criminoso de 27 anos confessou participação no crime. Diversas peças de roupa também foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

Pelas redes sociais, familiares da vítima lamentaram a morte da jovem e pediram justiça.

"Minha vida não será a mesma, os meus dias nunca mais serão os mesmos, minha vida parou aos 30 anos e a sua aos 26... Eu vou te amar pra sempre, e você pode ter certeza que seus filhos vão ter todo o amor do mundo, como sempre tiveram", escreveu a irmã da vítima em um post no Facebook.

"Como eu queria que fosse mentira, filha. Está doendo muito. Eu te amarei eternamente, meu amor", escreveu a mãe.



*Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca