Dj e ex-ator mirim da Globo é morto a tiros em Trancoso, aos 45 anos

João Rebello Fernandes, Dj e ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (24/10). Ele tinha 45 anos e foi assassinado no centro de Trancoso, na Bahia. A autoria e a motivação do crime são investigadas pela Polícia Civil.

João era filho da atriz e diretora Maria Rebello, irmão da também atriz Maria Carol Rebello, além de sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando, que morreu em 2019.

O ex-ator mirim atuou na novela Bebê a Bordo, em 1998, interpretando um filho maltratado pela mãe. Ele também se destacou em produções como Vamp (1991), Deus nos Acuda (1992) e Cambalacho (1986). João passou a atuar como DJ e produtor depois de se afastar da televisão.