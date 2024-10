Avião da FAB pousa em SP com 239 brasileiros resgatados do Líbano

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) aterrissou nesta sexta-feira (25/10) com 239 passageiros e três animais domésticos resgatados do conflito entre o Hezbollah e o Exército israelense, no Líbano. Este é o oitavo avião da FAB utilizado na operação "Raízes do Cedro".

Ao todo, já foram resgatados 1.877 brasileiros e 21 animais de estimação. A operação, iniciada em 5 de outubro, é realizada pelos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa.

O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, mantém contato com brasileiros e familiares para atendimento de assistência consular. O MRE recebeu cerca de três mil solicitações para embarque de repatriações.

Atualmente, cerca de 20 mil brasileiros residem no Líbano. Desde o fim de setembro, as forças israelenses deslocaram suas ações para o Líbano por meio de invasões terrestres e bombardeios aéreos.

Israel alega que pretende neutralizar o Hezbollah para permitir que cerca de 60 mil cidadãos israelenses de comunidades ao norte do país possam retornar para suas casas, após terem sido expulsos por disparos de foguetes em suas áreas.

Envio de medicamentos

Nesta semana, uma carga de medicamentos arrecadada pelo Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro foi enviada ao país por um avião da FAB. Foram enviadas 6,3 toneladas de medicamentos provenientes de doações de empresas farmacêuticas.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o governo brasileiro já enviou ao país do Oriente Médio cinco cargas de medicamentos, seringas descartáveis e envelopes para reidratação de estoques públicos do Sistema Único de Saúde (SUS) administrados pelo Ministério da Saúde.

A Embaixada do Líbano em Brasília também enviou cestas básicas, por meio da Associação Unidos pelo Líbano (UpL), e pelo Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro.