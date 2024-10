Mãe de ex-ator da Globo diz que filho foi assassinado por engano

João era filho da atriz e diretora Maria Rebello, irmão da também atriz Maria Carol Rebello, além de sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maria Rebello, mãe do DJ e ex-ator mirim João Rebello, disse que o filho foi assassinado por engano. Ele tinha 45 anos e foi morto a tiros na noite de quinta-feira (24/10) no centro de Trancoso, na Bahia. A autoria e a motivação do crime são investigadas pela Polícia Civil.

"Mataram por engano, confundiram a carro. Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine, tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno", afirmou Maria, em um comentário da publicação em que o ator Renato Rabelo lamenta a morte de João.

Mãe do DJ João Rebello comentou sobre a morte do filho (foto: Reprodução/Instagram)

João era filho da atriz e diretora Maria Rebello, irmão da também atriz Maria Carol Rebello, além de sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando, que morreu em 2019.

O ex-ator mirim atuou na novela Bebê a Bordo, em 1998, interpretando um filho maltratado pela mãe. Ele também se destacou em produções como Vamp (1991), Deus nos Acuda (1992) e Cambalacho (1986). João passou a atuar como DJ e produtor depois de se afastar da televisão.