Padastro é preso por abusar de enteada de nove anos e manter família em cárcere

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de domingo (27/10) pelos crimes de cárcere privado e estupro de vulnerável.

Uma criança, de 11 anos, que era mantida em cárcere, conseguiu escapar e foi até o Conselho Tutelar do Gama denunciar as ações do padrasto que, além de manter a família em cárcere, abusava sexualmente de uma menina de nove anos.

O conselho tutelar acionou a PMDF. Ao chegar na casa, localizada no residencial Mansões Paraíso, os militares constataram o crime e prenderam o homem em flagrante.

Segundo a PMDF, o homem é do Pará e tem uma longa ficha criminal que conta, inclusive, com fuga do sistema prisional.

A mãe das crianças estava na casa na hora do flagrante e tentou dificultar a ação da polícia. Segundo a PM, ela foi encaminhada na condição de testemunha.

O crime de cárcere privado tem pena prevista de um a três anos de prisão, podendo ser aumentado para até cinco anos quando as vítimas são da família.

Já a pena para o crime de estupro de vulnerável é de oito a 15 anos de prisão.