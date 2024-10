"Arco-íris de fogo": fenômeno raro é visto no céu do Piauí

Para ocorrer o arco-íris de fogo, os raios solares devem ser refratados pelos cristais de gelo das nuvens do tipo Cirrus - (crédito: X/Reprodução)

Neste fim de semana, moradores de Picos (PI) registraram um fenômeno raro no céu — um arco-íris de fogo.

Em um arco-íris normal, a luz solar interage com gotículas de água em suspensão na atmosfera. Já no arco-íris de fogo os raios solares interagem com a luz dos cristais de gelo dentro da nuvem.

Para ocorrer o arco-íris de fogo, os raios solares devem ser refratados pelos cristais de gelo das nuvens do tipo Cirrus, de acordo com o Climatempo. Além disso, o Sol precisa estar em um ângulo de pelo menos 58 graus acima do horizonte.

É impossível ocorrer este fenômeno nos extremos do Hemisfério Norte ou do Sul, uma vez que o Sol não chega a ficar tão alto no céu.

Assista ao vídeo que mostra o fenômeno neste fim de semana: