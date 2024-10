Entregador de app cancela corrida e foge com bolo de R$ 200 no Paraná

No último sábado (26/10), Matheus Couto Gestal, servidor público, comemorava o aniversário de 30 anos e decidiu acionar o aplicativo de entregas da 99 para levar um bolo de cerca de R$ 200 no local onde seria realizada a festa. No entanto, minutos depois da confeiteira ter confirmado a entrega do bolo ao motorista, o aplicativo informou que a corrida havia sido cancelada. O caso ocorreu em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Matheus afirma ter passado mais de duas horas tentando entrar em contato com o 99, mas não obteve nenhum tipo de suporte. O servidor público e a esposa registraram um Boletim de Ocorrência e a Polícia Civil do Paraná investiga o caso. O nome do entregador não foi divulgado.



Matheus relatou ao Correio que estava se programando há três meses para a festa de aniversário de 30 anos. Às 16h do último sábado — momentos antes do horário em que estava planejado o inicio da comemoração —, Matheus solicitou um motorista do 99 para buscar o bolo no endereço da confeitaria. Cerca de dez minutos depois, uma das donas da confeitaria mandou mensagem informando que o bolo havia sido entregue ao motorista, mas o motorista cancelou a corrida logo em seguida.



"Eu tentei mandar mensagem, ele (o entregador) mentiu o nome dele e me bloqueou no Whatsapp. Minha esposa mandou mensagem para ele, que tentou bloquear, mas, como minha esposa usa conta comercial, não tem como", declarou Matheus. "Eu tive que fazer boletim de ocorrência e cancelar o aniversário. Fiquei muito mal. Pra mim, ia ser um dos melhores aniversários, por ser de 30 anos, aí não consegui comemorar".

A confeiteira não conseguiu fazer um novo bolo de última hora, e até sugeriu emprestar um bolo para que o aniversariante pudesse ao menos fazer algumas fotos, mas Matheus preferiu cancelar a comemoração.

O servidor público entrou em contato com a central de ajuda do aplicativo, mas não teve ajuda. "Após análise cuidadosa, determinamos que não há mais medidas que possamos tomar em relação a esse assunto. Se você tiver qualquer outro problema ou precisar de mais ajuda, não hesite em nos contatar", diz a mensagem. Confira abaixo:

Resposta da 99 ao Matheus (foto: Material cedido ao Correio)

O Correio tentou contato com o 99, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. A reportagem também aguarda um retorno da Polícia Civil do Paraná sobre a investigação. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori