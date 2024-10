Burguer King demite funcionária que identificou cliente como ‘debmental’

Uma funcionária de uma unidade da Zona Leste de São Paulo da rede de fast-food Burger King foi demitida depois de ter identificado uma cliente como ‘debmental’. O episódio ocorreu no último sábado (26/10).

No espaço em que deveria ser colocado o nome da pessoa que fez a compra, na nota fiscal do pedido, a ex-funcionária escreveu a ofensa capacitista à cliente, que passava pelo drive-thru do estabelecimento.