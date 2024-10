Bicheiro Rogério Andrade é preso por mandar matar rival

O contraventor Rogério Andrade foi preso nesta terça-feira (29) acusado de mandar matar o rival Fernando Iggnácio, em 2020. Nova denúncia foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Rogério foi encaminhado para a Cidade da Polícia, onde presta depoimento.

Gilmar Eneas Lisboa, acusado de monitorar Fernando Iggnacio até o momento da execução, também tem mandado de prisão expedido e deve se entregar na Cidade da Polícia nas próximas horas.

Apesar de o Ministério Público já ter denunciado Andrade em março de 2021 pelo mesmo crime, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou o processo em fevereiro de 2022 por falta de provas conclusivas do envolvimento de Andrade como mandante.

Agora, o Gaeco afirma ter obtido indícios mais robustos, incluindo a participação de Gilmar Eneas Lisboa.





Execução no Recreio



Genro e herdeiro do contraventor Castor de Andrade, Fernando Iggnácio de Miranda foi executado em 2020 no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Iggnácio, que havia retornado de helicóptero de Angra dos Reis, na Costa Verde, foi surpreendido por uma emboscada enquanto caminhava em direção ao carro.

Sobrinho de Castor de Andrade, Rogério Andrade é um contraventor conhecido por seu envolvimento com o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ele é apontado como líder de uma organização criminosa que atua em atividades ilegais como lavagem de dinheiro, homicídios e corrupção. Rogério também é patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel.